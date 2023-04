Luxueuze Romeinse wijnmakerij gevonden tijdens opgravingen bij Rome

Nieuwe opgravingen nabij Rome laten zien dat rijke Romeinen in nog meer luxe en weelde leefden dan gedacht. Bij de ruïnes van Villa dei Quintili ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad is een uitgebreide wijnmakerij gevonden.

Villa dei Quintili, dat net buiten Rome ligt, is met een oppervlakte van 24 hectare een stad in het klein. De villa werd in de tweede eeuw na Christus gebouwd. Er was een eigen theater, een arena voor wagenrennen en een luxe badencomplex met marmeren muren en vloeren.