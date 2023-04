Archeologen vinden twaalfhonderd jaar oud stenen 'scorebord' voor Maya-balspel

Archeologen hebben in Mexico een steen gevonden die waarschijnlijk diende als scorebord voor een balspel van de oude Maya's. Door de vondst komen wetenschappers meer te weten over hoe het Midden-Amerikaanse volk zich vermaakte.

De ronde steen is zeker twaalfhonderd jaar oud en weegt 40 kilo. Hij werd gevonden in Chichén Itzá, op het oostelijke schiereiland Yucatán. Chichén Itzá was in de tijd van de Maya's een zeer belangrijk machtscentrum. Tegenwoordig is het een archeologische opgraving.

Op de steen zijn onder meer twee figuren met hoofddeksels afgebeeld die het balspel pelota spelen. Dat spel is mogelijk drieduizend jaar oud en was zeer populair onder de Maya's. Ook andere volkeren in Midden-Amerika speelden het.

Verder staan er woorden op de steen gebeiteld, wat volgens de archeologen zeer bijzonder is. "Het komt al niet vaak voor dat we artefacten met Maya-schrift vinden", zegt archeoloog Francisco Pérez Ruiz van het Mexicaanse Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH). "Een volledige tekst is helemaal zeldzaam. Dat is al ruim tien jaar niet meer gebeurd."

Experts van het INAH zijn nog bezig de tekens te ontcijferen. De eerste vertalingen wijzen erop dat er spelregels voor pelota op staan, en een manier om de score bij te houden.

Het spel wordt gespeeld met een rubberen bal, die door een cirkel heen geslagen moet worden. Mogelijk is het spel een voorloper van squash.

Nazaten van Maya's spelen pelota zoals hun voorouders het mogelijk speelden. Foto: Getty Images

