Leidse archeologen vinden graftombe van 3.200 jaar oud in Egypte

Leidse archeologen hebben samen met collega's uit Egypte en Italië een 3.200 jaar oude tombe ontdekt in de Egyptische dodenstad Sakkara. Het graf komt uit de tijd van de beroemde farao Ramses II, die stierf in 1.213 voor Christus.

Het graf is van Panehsy, de rentmeester van de tempel van de god Amon. Zijn graf bestaat uit een tempelgebouwtje, drie kapellen, een hof met zuilen en een gang naar de ondergrondse grafkamers. De oppervlakte van de tombe is circa 13 bij 8 meter.

Sakkara was meer dan drieduizend jaar de begraafplaats van de oude Egyptische hoofdstad Memphis. De beroemde trappiramide van Djoser bevindt zich in Sakkara. In het gebied zijn al veel bijzondere opgravingen gedaan.

Volgens het Rijksmuseum van Oudheden wordt steeds meer bekend over de mensen die in Sakkara begraven lagen: "De graven en de voorstellingen op de versierde wanden bieden veel informatie over de grafrituelen van de Egyptenaren, de manier waarop zij hun doden eerden en herdachten en over hoe men daar al tijdens het leven mee bezig was."