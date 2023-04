Is er leven rondom Jupiter? Sonde begint aan jarenlange, eenzame zoektocht

Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel, krijgt bezoek. Een ruimtesonde gaat onderzoeken of er leven mogelijk is op drie manen die rond Jupiter draaien.

De sonde van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA wordt donderdag op pad gestuurd vanuit Frans-Guyana. Eerst wordt in een baan rond de aarde snelheid opgedaan om de lange oversteek te maken. Naar verwachting arriveert de ruimtesonde pas in 2031 bij Jupiter.

ESA wil de manen Callisto, Europa en Ganymedes onder de loep nemen. Bij de laatstgenoemde maan moet de missie in 2034 ten einde komen. Dan is de brandstof op.

Eerder stuurde de ruimtevaartorganisatie al vaartuigen naar de planeten Venus, Mars en Saturnus. Op dit moment is een andere Europese sonde al onderweg naar Mercurius.

Manen bestaan uit ijs, maar hebben mogelijk vloeibaar water

De nieuwe missie heet Juice. Dat staat voor Jupiter Icy Moons Explorer. En dat is weer Engels voor het ontdekken van de ijzige manen rondom Jupiter.

Het oppervlak van Ganymedes, Callisto en Europa bestaat namelijk uit een dikke ijskorst, maar daaronder zit misschien vloeibaar water. Als dat inderdaad zo is, dan zou daar misschien leven mogelijk kunnen zijn. Of dan was daar vroeger wellicht leven mogelijk.

De missie heeft ook een Nederlands tintje. De Technische Universiteit (TU) in Delft heeft onder meer een instrument gebouwd waarmee de vluchtleiding tot op 100 meter nauwkeurig kan bepalen waar de satelliet vliegt en met welke snelheid. Zo kan de leiding meer te weten komen over de zwaartekracht rond Jupiter. De meting is heel nauwkeurig, want Jupiter bevindt zich momenteel op ongeveer 890 miljoen kilometer afstand van de aarde.

Daarnaast heeft de TU Delft een instrument gebouwd dat de afstand van het vaartuig tot Jupiter en zijn manen meet. Dat moet helpen om de hoogteverschillen op de manen in kaart te brengen.

Juice is pas de derde missie ooit naar Jupiter. De Amerikaanse satelliet Galileo draaide van 1995 tot 2003 in een baan rond de planeet en liet een verkenner afzakken naar de dampkring. Sinds 2016 doet de Juno, ook Amerikaans, onderzoek bij Jupiter. Zeven andere sondes vlogen langs de planeet op weg naar hun bestemming verderop.