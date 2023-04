Pluizige bol uit Canada blijkt 30.000 jaar oude eekhoorn te zijn

Delen via E-mail

Een in Canada opgegraven pluizige bol blijkt een 30.000 jaar oude eekhoorn te zijn. Onderzoekers denken dat het diertje tijdens zijn winterslaap is gestorven.

Een dierenarts in Yukon, het Canadese territorium waar de vondst werd gedaan, maakte een scan van de pluizige bol. Onderzoekers ontdekten zo dat het om een arctische grondeekhoorn ging. Deze eekhoornsoort bestaat nog steeds en is ook te vinden op de plek waar de bol is gevonden.