James Webb-telescoop legt planeet Uranus om door een ringetje te halen vast

De James Webb-ruimtetelescoop heeft de planeet Uranus op prachtige wijze vastgelegd. Op de foto zijn de ringen van de lichtblauwe ijsreus in detail zichtbaar. Ook toont de planeet een van zijn poolkappen en is er een atmosfeer met daarin zelfs wolken te zien.

Op de plaat zijn elf van de dertien ringen van Uranus te zien. Sommige van die ringen zijn zo helder, dat ze in elkaar over lijken te vloeien. De infraroodcamera van de James Webb is zelfs zo goed, dat die de binnenste twee, stoffige ringen van Uranus heeft weten vast te leggen. Van deze vage ringen is in 2004 slechts een glimp opgevangen door de Keck-telescoop op Hawaï.