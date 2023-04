Nooit eerder zagen wetenschappers een vis zó diep onder water zwemmen

Een team van Japanse en Australische wetenschappers heeft een vis gefilmd op precies 8.336 meter diepte. Nooit eerder werd een vis gezien die zo diep zwom. Volgens hoofdonderzoeker Alan Jamieson is met de ontdekking aangetoond dat vissen nog dieper kunnen leven dan we tot nu toe dachten.

De vis werd gefilmd in de Izu-Bonin-trog, ten zuiden van Japan. Onderzoekers speurden daar de bodem af met onderwatercamera's. Daar zagen ze een slakdolf (Pseudoliparis belyaevi) op 8.336 meter diepte.

Daarmee werd het record uit 2017 gebroken. Toen troffen wetenschappers in de Mariantentrog een vis aan op 8.178 meter diepte. Ook daarbij ging het om een slakdolf.

Onderzoeksleider Jamieson is verheugd over de ontdekking. "We zijn al vijftien jaar bezig met het onderzoek naar deze vissen. De diepte waarop zij kunnen overleven, is verbazingwekkend."

Ook twee vissen op meer dan 8.000 meter diepte gevangen

Daarnaast slaagden de onderzoekers erin om twee vissen te vangen op een diepte van 8.022 meter. Ook dat is nog nooit eerder voorgekomen. Het gaat om twee slakdolven die ieder zo'n 11 centimeter lang waren.

Er zijn in totaal zo'n vierhonderd bekende soorten slakdolven, schrijft de Britse krant The Guardian. Ze kunnen op zowel kilometers diepte als in ondiep water verblijven. Dat kunnen niet veel dieren hun nazeggen: door de enorme waterdruk in de diepe zee leven veel dieren dichter bij het oppervlak. De slakdolven kunnen de druk weerstaan doordat zij geen schubben hebben, maar een soort gelatineachtig, zacht lichaam.

Jamieson hoopt dat de ontdekking het negatieve beeld van de diepe zee wat oppoetst. "We vertellen mensen van jongs af aan dat de diepe zee een verschrikkelijk enge plaats is, die je niet moet opzoeken", vertelt de onderzoeksleider. "Maar het blijft onderdeel van onze aarde. We moeten tijd vrijmaken om ook dit gebied volledig te begrijpen."