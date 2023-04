Tyrannosaurus rex had volgens nieuwe studie waarschijnlijk hagedisachtige lippen

De vlijmscherpe hoektanden van de tyrannosaurus rex waren helemaal niet zo goed zichtbaar als in de film Jurassic Park. In plaats daarvan lag het angstaanjagende gebit van 'de koning van de dino's' verborgen achter geschubde lippen, beweren wetenschappers in een nieuwe studie.

De bek van een T. rex leek dus meer op die van een hagedis dan die van een krokodil. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

Wetenschappers onderzochten een opgegraven grote tand, die zeker vijfhonderd dagen in de bek van een daspletosaurus had gezeten, een dino die verwant is aan de T. rex. De tand had geen sporen van grote slijtage. De bevindingen komen overeen met andere studies naar tanden van T. rexen en andere theropoden.

De grote tanden van alligators zijn meestal wel beschadigd. Ook het tandglazuur en het tandbot van krokodillen zijn vaak zwaar aangetast, doordat hun tanden blootliggen. Bij de tanden van T. rexen was hier nauwelijks sprake van. Bovendien duurde het volgens de onderzoekers vaak een jaar voordat de tand van een T. rex was vervangen. Bij krokodillen gebeurt dat veel sneller.

De wetenschappers vonden ook kleine holtes in de kaken van dino's die verwant waren aan de T. rex. Nu levende hagedissen hebben die gaatjes ook in hun bek. Die holtes voorzien lippen, tandvlees en zenuwen van bloed.

Andere onderzoekers zijn nog niet meteen overtuigd. Zo zegt paleontoloog Julien Benoit, die niet betrokken was bij de studie, tegen The Washington Post dat hij meer tandfossielen wil laten onderzoeken voordat hij conclusies trekt. De studie levert volgens hem wel meer bewijs voor het feit dat T. rexen lippen hadden. "Maar het debat is nog niet voorbij."