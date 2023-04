Wetenschappers staan versteld van platste explosie in de ruimte ooit

Wetenschappers hebben op 180 miljoen lichtjaar van de aarde een bijzonder fenomeen waargenomen. Het gaat om een zeldzame explosie die net zo groot is als ons zonnestelsel. Die gaat de boeken in als de platste explosie die tot dusver in de ruimte is gezien. Het verschijnsel roept de nodige vragen op.

Zulke zeldzame en felle explosies worden ook wel fast blue optical transients (FBOT's) genoemd. Ze zijn te vergelijken met supernova's: gigantische explosies die plaatsvinden als zware sterren aan het eind van hun leven zijn. Ze kunnen vele miljarden keer zoveel energie uitstralen als de zon.

In 2018 is voor het eerst een FBOT waargenomen. Die heeft van astronomen de bijnaam 'Koe' gekregen. Maar het is nog altijd onduidelijk hoe zo'n explosie precies ontstaat.

Hoofdonderzoeker Justyn Maund tast net als andere wetenschappers in het duister. "Ze gedragen zich niet zoals exploderende sterren zich zouden moeten gedragen. Ze ontwikkelen zich te snel", zegt hij.

Daar komt bij dat de nieuwe FBOT heel plat en vrijwel schijfvormig is, terwijl veel andere explosies bolvormig zijn. Ze worden geleidelijk platter, maar nooit zó plat als de onlangs waargenomen FBOT.

Wetenschappers snappen nog niet hoe deze explosie zó plat kon zijn. Dat gegeven druist in tegen de huidige kennis over ruimte-explosies. "Mogelijk hebben sterren vlak vóór hun einde een schijf gevormd of is er sprake van een mislukte supernova. Daarbij stort de rest van de ster in en ontstaat er een zwart gat dat direct de rest van de ster opslokt", vervolgt Maund.

De astronoom is in ieder geval blij dat het fenomeen is vastgelegd. "Het zal ons helpen om deze mysterieuze explosies te begrijpen."