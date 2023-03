Vrouwtjesspin stelt mannetje voor het paren gerust door te doen alsof ze dood is

Delen via E-mail

Vrouwelijke trechterspinnen doen zich als dood voor als ze met een mannetjesspin willen paren. Zo willen ze het mannetje op zijn gemak stellen. De vrouwelijke trechterspin is namelijk ook in staat om haar paringspartner op te eten na de daad, schrijven de onderzoekers in Current Zoology