Astronomen vinden dankzij zwaartekrachtlens een van grootste zwarte gaten ooit

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Sterrenkundigen hebben dankzij een zwaartekrachtlens een van de grootste zwarte gaten ooit ontdekt. De massa van het zwarte gat is 30 miljard keer zo groot als die van onze zon. Het zwarte gat is honderden miljoenen lichtjaren verwijderd van de aarde.

Een zwaartekrachtlens is een zeer sterk zwaartekrachtveld. Sterrenstelsels en zwarte gaten hebben zulke sterke zwaartekrachtvelden, dat ze zelfs licht kunnen laten afbuigen. In dit geval werkt het zwarte gat als een lens die licht laat afbuigen, zodat de ontvanger (de aarde) het kan zien.

Zwarte gaten hebben zo'n hoge zwaartekracht, dat zelfs licht niet kan ontsnappen. Ze zijn daarom alleen te zien als er licht van een sterrenstelsel als het ware om het zwarte gat heen schijnt. Dat laatste is dan te 'zien' als een zwarte bol.

Omdat het licht op meerdere plekken om het zwarte gat heen schijnt, lijkt het sterrenstelsel meerdere keren te bestaan. Door het lenseffect lijkt het ook nog eens dichterbij. Daardoor kunnen sterrenkundigen de voorwerpen die zich in het sterrenstelsel bevinden, zoals planeten en sterren, makkelijker bestuderen.

Het onderzoeksteam publiceerde zijn resultaten in het prestigieuze blad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dat wordt uitgegeven door de Universiteit van Oxford.