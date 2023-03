Veelbelovende exoplaneet TRAPPIST-1b heeft geen atmosfeer en dus geen leven

De aardachtige exoplaneet TRAPPIST-1b heeft geen atmosfeer. Dat betekent dat er geen water en dus geen leven kan zijn. Astronomen hebben hun hoop op buitenaards leven nu gericht op de zes andere rotsachtige planeten die rond de rode dwergster TRAPPIST-1 cirkelen.

De ontdekking is gedaan met de James Webb-ruimtetelescoop. Sommige sterrenkundigen hadden verwacht dat er een dikke atmosfeer zou zijn. Maar de infraroodogen van de James Webb vonden geen bewijs voor zo'n dampkring. Dat betekent dat de planeet niet beschermd is tegen kosmische straling.

1b staat van alle planeten het dichtst bij TRAPPIST-1; veel dichter dan de aarde bij de zon. Bovendien staat de planeet altijd met dezelfde kant naar haar ster gericht. Toch werd gedacht dat er mogelijk leven op de planeet was, omdat de rode dwergster veel zwakker is dan onze zon. Maar zonder atmosfeer kan het aan de lichtkant alsnog 230 graden worden.

Wetenschappers hebben nog altijd de hoop dat de andere planeten in het zonnestelsel wel leefbaar zijn. Drie van de zeven planeten bevinden zich in de bewoonbare zone van hun ster. Dat betekent dat er in theorie water kan stromen en dat er mogelijk leven is.