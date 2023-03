Okselzweet snuiven kan volgens onderzoek helpen tegen sociale angststoornis

Delen via E-mail

De wetenschappers hebben voor hun experiment okselzweet gebruikt. Hun vermoeden is dat de geur hersencellen activeert die verbonden zijn met emoties. Dit zou mogelijk tot een kalmerend effect kunnen leiden.

Baby's worden geboren met een sterk gevoel van geur en wat deze betekent. Zo weten zij dat de geur van hun moeder en moedermelk vertrouwd is. Maar geur waarschuwt ook voor gevaar of kan bepaalde sterke herinneringen activeren.

Aroma's worden opgemerkt in receptoren in het bovenste deel van de neus. Deze regio is sterk verbonden met het limbisch systeem, een deel van de hersenen waar herinneringen en gevoelens worden gereguleerd.