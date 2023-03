Aarde met weinig gevolgen geraakt door sterkste magnetische storm in zes jaar

De aarde is vrijdag geraakt door de krachtigste magnetische storm sinds 2017. Het verschijnsel verraste wetenschappers, maar heeft geen grote gevolgen gehad. Wel was op veel plekken het poollicht fraai te zien.

Magnetische stormen worden ingedeeld op een schaal van 1 tot 5. Bij 1 gaat het om een kleine storm, bij 5 om een extreme. De storm die vrijdag zijn hoogtepunt bereikte, is er een uit categorie 4. De laatste keer dat zo'n zware storm de aarde bereikte, was in 2017.

Magnetische stormen komen vaak voor, maar zelden zo krachtig als vandaag. Tijdens het weekend wordt er nog een storm verwacht, die wat zwakker zal zijn.

Op het oppervlak van de zon vinden voortdurend explosies plaats. Daarbij worden er elektrisch geladen deeltjes met grote kracht alle kanten op geschoten.

Wanneer die deeltjes in botsing komen met de atmosfeer van de aarde, reageren ze op het magnetische veld dat zich om onze planeet bevindt. Het magnetische veld trekt de deeltjes als het ware in een baan door de atmosfeer. Daardoor ontstaat het poollicht, ook wel noorderlicht of zuiderlicht genoemd.

Fraaie lichtshows in de lucht

In onder meer de Verenigde Staten, Canada en Noord-Europa leidde de magnetische storm tot fraaie luchten. De Amerikaanse weerdienst SWPC, die de directe omgeving van de aarde in de gaten houdt, had de storm niet zien aankomen.

Eind februari was het noorderlicht ook al op veel plekken te zien, waaronder Nederland. Ook dat werd veroorzaakt door een verhoogde zonneactiviteit.

Naast de fraaie lichtshows in de lucht heeft de storm van vrijdag weinig gevolgen gehad. Magnetische stormen hebben voor zover bekend geen invloed op de gezondheid van mensen. Wel kunnen ze zorgen voor problemen met elektrische apparatuur, navigatie en radiocommunicatie. Ze kunnen zelfs stroomnetten overbelasten.

In Nieuw-Zeeland moest de lancering van een raket worden uitgesteld vanwege de magnetische storm. Op andere plekken bleven vliegtuigen aan de grond.

