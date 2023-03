Grote asteroïde scheert zaterdag zichtbaar langs de aarde

Een grote asteroïde scheert komend weekend tussen de aarde en de maan door. De ruimterots zal ons niet raken, maar met een telescoop of verrekijker kun je het object mogelijk wel zien zaterdagavond.

De asteroïde is volgens NASA tussen de 40 en 90 meter groot. Het komt maar eens in de tien jaar voor dat zulke joekels zo dicht langs onze planeet vliegen, zegt de ruimtevaartorganisatie.

Een asteroïde van zo'n omvang kan in theorie een hele stad vernietigen. Gelukkig gaat dit exemplaar daar niet voor zorgen. Tussen ons en de aardscheerder zit op zijn minst een ruimte van ruim 175.000 kilometer. Die afstand is vergelijkbaar met een huis en zijn achtertuin.

Dat betekent dat de asteroïde goed te zien zal zijn. Ook vanuit Nederland. Om 20.52 uur is hij het dichtstbij. Op plekken boven ons land komt zaterdagavond wel bewolking voor. Mocht het niet helder zijn, dan is er altijd nog een livestream van het Virtual Telescope Project.

NASA kreeg de asteroïde een maand geleden pas voor het eerst in beeld. Volgens astronomen vormt de steen geen gevaar. Wel is het ruimteobject goed studiemateriaal, mochten we ons in de nabije toekomst moeten verdedigen tegen ruimtestenen.