Wetenschappers vinden manier om 'eeuwige' chemische stoffen toch af te breken

Canadese wetenschappers hebben een nieuwe manier uitgevonden om vervuilende chemische stoffen af te breken. Met de nieuwe methode kunnen zelfs zogenoemde 'forever chemicals' (eeuwige chemische stoffen) afgebroken worden.

En dat is precies de reden dat de wetenschappers zo verheugd zijn. "Dit is zeer goed nieuws. Nu kunnen we die moeilijk afbreekbare stoffen aanpakken, en ze voorgoed afbreken", zegt onderzoeker Madjid Mohseni tegen The Guardian.