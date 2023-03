Voor het eerst muizenpups voortgekomen uit cellen van twee mannetjes

Voor het eerst hebben wetenschappers babymuizen gemaakt uit de cellen van twee mannetjesmuizen. Hoewel het niet zeker is of de methode ook voor mensen werkt, is het volgens experts een belangrijke stap in de biologie, schrijft AP News

De wetenschappers namen eerst huidcellen uit de staarten van de mannetjesmuizen. Ze zetten de cellen vervolgens om in speciale stamcellen die zich kunnen specialiseren tot bijna elk celtype. En op die manier kan er bijvoorbeeld weefsel of orgaandelen van gemaakt kan worden.

De speciale stamcellen werden gekweekt en behandeld met een medicijn. Tijdens dit proces zetten de wetenschappers de cellen van de mannetjesmuizen om in vrouwelijke cellen. Van die cellen konden ze vervolgens werkende eicellen maken.

Die eicellen werden bevrucht en in de baarmoeders van vrouwtjesmuizen geplaatst. Ongeveer 1 procent van de embryo's groeide uit tot levende muizenpups. De muisjes leken normaal te groeien en konden zelf voortplanten op de gebruikelijke manier, vertelde onderzoeksleider Katsuhiko Hayashi van Kyushu University en Osaka University in Japan.

Nieuwe methode kan ook gevolgen hebben voor mensen

In een commentaar dat bij het onderzoek gepubliceerd werd in Nature, schreven experts dat de doorbraak "nieuwe wegen opent in de reproductieve biologie". Het zou er volgens hen zelfs toe kunnen dat ook bij mensen mannelijke koppels kinderen kunnen krijgen die biologisch van hun allebei zijn. Een vrouw zou de baby dan nog wel moeten dragen.