James Webb-telescoop maakt zeldzame foto van een ster die bijna explodeert

De James Webb-telescoop heeft het zeldzame moment vlak voor een supernova vastgelegd. Met andere woorden: het moment voordat een ster explodeert. De ruimtefoto is vorig jaar gemaakt door ruimtevaartorganisatie ESA, maar is dinsdag pas gepubliceerd.

Op de ruimtefoto is een zogeheten Wolf-Rayetster te zien. Zo noemen astronomen een ster in het laatste stadium van zijn leven. Niet alle sterren gaan door deze fase, die bovendien maar kort duurt.

Het is erg zeldzaam, maar niet voor het eerst dat een Wolf-Rayetster is gezien. Wat deze waarneming volgens ESA zo uniek maakt, is het "ongekende detail" waarmee het fenomeen door de James Webb is vastgelegd.

Wat op de foto te zien is, was ooit de kern van de ster. Wolf-Rayetsterren hebben hun buitenste lagen al verloren. Het is onvermijdelijk dat de ster gaat exploderen. Dat moment heet een supernova.

Ster wijst ook op nieuw leven

Maar naast de dood, staan Wolf-Rayetsterren ook voor een nieuw begin. De sterrennevel die de ster omringt, bestaat volgens astronomen uit zware bouwstenen waarmee het heelal en het leven op aarde zijn opgebouwd.

De waarneming is dan ook zeer waardevol voor sterrenkundigen. Zij willen de kosmische stof graag onderzoeken om meer te weten te komen over hoe het heelal werkt.