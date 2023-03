Mensapen draaien rondjes en proberen zo mogelijk aan realiteit te ontsnappen

Mensapen draaien opzettelijk rond om zichzelf duizelig te maken. Volgens wetenschappers doen de dieren dat mogelijk omdat ze aan de realiteit willen ontsnappen.

Onderzoekers van twee Britse universiteiten analyseerden video's van gorilla's, chimpansees, bonobo's en orang-oetans die rondjes draaiden. Volgens het team duidt dit op een mensachtige eigenschap om aan de realiteit te proberen ontsnappen.

Als we duizelig worden, verandert onze staat van bewustzijn. Het vertraagt ons reactievermogen en we kunnen ons lichaam en onze geest niet meer goed controleren. Als gevolg daarvan kun je misselijk, licht in het hoofd en zelfs opgetogen worden. Een wetenschapper haalt het voorbeeld aan van kinderen in een draaimolen.

Dat doen apen dus ook. De bestudeerde apen draaiden gemiddeld anderhalve draai per seconde en maakten iedere keer zeker drie rondjes. Deze draaisnelheid is te vergelijken met die van derwisjen. Deze islamitische monniken houden ceremonies waarbij ze lang rondjes draaien om in trance te raken.

Derwisjen tijdens een ceremonie in Turkije. Foto: Getty Images

Apen draaien ondanks duizeligheid opzettelijk rond

Mogelijk proberen apen dat ook, stellen de wetenschappers. Uit de video's bleek dat de dieren doelbewust rondjes draaiden, bijna alsof ze aan het dansen waren. Bij mensen is draaien een mechanisme dat helpt onze stemming te regelen, contact te maken met anderen en onze zintuigen te versterken.

Het team vergeleek de dansende apen met dansende mensen en experimenteerde vervolgens zelf met draaien op dezelfde snelheid. Het lukte de onderzoekers niet om drie keer rond te draaien op deze snelheid, terwijl de apen dat wel konden. De primaten waren op dat moment dan ook merkbaar duizelig op de video's.

Dit zou erop wijzen dat de apen opzettelijk blijven ronddraaien. Zelfs als ze de effecten van duizeligheid beginnen te voelen en hun evenwicht verliezen. Mogelijk doen de dieren dat om zichzelf een positiever gevoel te geven en even uit de realiteit te stappen.

Meer onderzoek moet aantonen of de apen zichzelf echt duizelig maken omdat ze behoefte hebben aan zo'n geestverruimende ervaring. "Als dat wordt aangetoond, zullen we heel anders gaan denken over de ontwikkeling van ons denken en onze emoties", zegt een van de onderzoekers.