Goudschat uit Hoogwoud blijkt duizend jaar oud te zijn

Een verzameling gouden sieraden en zilveren munten die in 2021 werd gevonden in de Noord-Hollandse plaats Hoogwoud blijkt na onderzoek duizend jaar oud te zijn. Dat maakt het een uiterst zeldzame vondst in Nederland.

Een historicus vond de schat in 2021 met een metaaldetector. De vondst is donderdag pas bekendgemaakt, nadat alles was schoongemaakt, onderzocht en gedateerd. De vinder mag de schat zelf houden, maar leent hem uit aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden om tentoon te stellen.

Het museum zegt geen waarde in geld te geven aan de schat. "Het is van grote historische en archeologische waarde", zegt een woordvoerder. "Deze sieraden en munten zijn van grote betekenis voor de archeologie en geschiedenis van Noord-Holland en West-Friesland en zelfs van (inter)nationaal belang."

Het belangrijkste onderdeel van de vondst zijn vier versierde gouden hangers in de vorm van een maansikkel. Die zijn aan het begin van de elfde eeuw gemaakt door een goudsmid.

De 39 munten, zogenoemde zilveren penningen, werden geslagen tussen 1200 en 1250. Uit onderzoek blijkt dat de schat rond die tijd in zijn geheel werd begraven. In die periode waren Friesland en Holland in oorlog met elkaar. West-Friesland hoorde toen nog bij Friesland.