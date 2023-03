Archeologen ontdekken 9 meter lange tunnel in piramide van Cheops

Archeologen hebben een 9 meter lange tunnel ontdekt in de piramide van Cheops in Egypte. Dat heeft het Egyptische ministerie van Oudheden donderdag bekendgemaakt.

De onvoltooide tunnel is waarschijnlijk gebouwd om het enorme gewicht op de 7 meter lager gelegen hoofdingang te ontlasten. Maar het kan ook zijn dat de gang het gewicht op een nog onontdekte kamer of ruimte helpt dragen.

Waar de nieuw ontdekte gang naartoe leidt, is nog onduidelijk. Mogelijk leidt de vondst van de tunnel naar nieuwe ontdekkingen in de piramide.

Archeologen van het project ScanPyramids hebben de gang ontdekt. Daarbij keken ze vanaf 2015 met scans en endoscopen in de piramide. Met behulp van moderne technologie ontdekte het team eerder al een lege ruimte in het bouwwerk.

De piramide van Cheops is rond 2560 voor Christus gebouwd. Dat gebeurde in opdracht van farao Cheops. De 146 meter hoge en 230 meter brede piramide is het enige van de klassieke zeven wereldwonderen dat nog geheel intact is.