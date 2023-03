Onderzoek bevestigt dat oermens in Nederland donkere huid en lichte ogen had

Delen via E-mail

De eerste moderne mensen in Nederland en de rest van West-Europa hadden een donkere huid en lichte ogen. Dat bevestigt een grote wetenschappelijke analyse van DNA van oermensen op ons continent.

Een groep van 125 internationale wetenschappers baseert zich op stukjes DNA die zijn gevonden in de resten van 356 jagers en verzamelaars die tussen 35.000 en 5.000 jaar geleden rondtrokken door Europa. Daar zaten volgens de Volkskrant ook resten bij van mensen die in het huidige Nederland en voor de kust op de landmassa Doggerland woonden.

Helemaal nieuw is de conclusie niet. Zo toonde eerder onderzoek al aan dat de eerste moderne mensen op de landmassa Doggerland (dat nu onder de Noordzee ligt) een donkere huidskleur en lichte ogen gehad moesten hebben. Hetzelfde gold voor de voorouders van inwoners van Groot-Brittannië, toonde DNA-onderzoek in 2018 aan.

Wat dit onderzoek nieuw en bijzonder maakt, is de grote schaal waarop het is uitgevoerd. Volgens de betrokken wetenschappers gaat het om de grootste DNA-dataset van jagers en verzamelaars ooit. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.