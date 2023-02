Dinosauriërs danken hun maat aan groeipauzes en groeispurts

Vleesetende dinosaurussen verschillen enorm in grootte. Zo was de T. Rex ongeveer zo groot als een bus, maar had de Velociraptor de grootte van een hond.

Wetenschappers onderzochten deze verschillen in dinosaurusafmetingen. Zij concludeerden dat dinosauriërs te maken hadden met groeipauzes en groeispurts. "Er was dus geen verband tussen groeisnelheid en lichaamsgrootte", concludeerden de onderzoekers na botonderzoek.

Opmerkelijk is dat sommige gigantische dinosaurussen heel langzaam groeiden en kleinere dinosaurussen juist heel snel. Dat is te vergelijken met de zoogdieren van nu.

Dat is volgens de onderzoekers niet gek. Dinosaurussen leefden namelijk in vergelijkbare omstandigheden als waarin we nu leven. Dan is het niet vreemd dat hun groei lijkt op die van zoogdieren.