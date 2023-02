Nederland krijgt de sterkste MRI-scanner ter wereld

Onderzoekers aan de Radboud Universiteit bouwen de komende drie jaar aan de sterkste MRI-scanner van de wereld. Ze krijgen voor het project 19 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Met een magneetsterkte van 14 tesla wordt de MRI-scanner in Nijmegen de scherpste scanner ter wereld. Ziekenhuizen hebben doorgaans scanners met een magneetsterkte tot 3 tesla.

"Met deze MRI-scanner hopen we de komende decennia het mekka van de MRI te worden", zegt professor en projectcoördinator David Norris tegen NU.nl.

Dankzij de hoge nauwkeurigheid van de MRI-scanner zullen wetenschappers beter in staat zijn om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de behandeling van tumoren. "In één zin samengevat: we zullen de werking van het brein beter begrijpen", zegt Norris.

Volgens Norris zijn er ongeveer honderd MRI-scanners ter wereld met een magneetsterkte van 7 tesla en heel weinig van boven de 7. Momenteel staan de beste scanners ter wereld in Parijs en Maryland (11,7 tesla). In Minnesota in de Verenigde Staten hebben ze een MRI-scanner met een sterkte van 10,5 tesla.

De krachtige MRI-scanner in Parijs. Foto: ANP

'We willen zoveel mogelijk topwetenschappers aantrekken'

Hoe is het mogelijk dat we in Nijmegen een MRI-scanner van deze capaciteit kunnen bouwen? "Dit is een inspanning van de hele Nederlandse MRI-sector. Die is hoogwaardig, want we hebben MRI-scanners van 7 tesla in Amsterdam, Leiden en Utrecht. In Maastricht hebben we naast de 7 tesla zelfs MRI-scanners van 9,4 tesla", zegt Norris.

Het idee was er al sinds 2017, vertelt de projectcoördinator. Sinds kort is het ook technisch mogelijk om een MRI-scanner van deze kwaliteit te produceren.

De nieuwe MRI-scanner wordt geplaatst op het terrein van het Radboudumc in Nijmegen, maar zal beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerde wetenschappers in Nederland. Nijmegen is uitgekozen, omdat daar het Donders Instituut voor hersenonderzoek is gevestigd.

"Maar we willen de MRI-scanner ook beschikbaar stellen voor andere (gast)onderzoekers en behandelingen van andere ziekenhuizen. Dat is in ieders voordeel, want we willen wereldwijd zoveel mogelijk topwetenschappers aantrekken om van Nijmegen een nog belangrijker wetenschappelijk centrum te maken", benadrukt Norris.

Wat is tesla? De MRI -scanner is een soort grote magneet waarmee we afbeeldingen van het lichaam maken. De sterkte van een magneet in een MRI drukken we uit in tesla (T). Hoe hoger de waarde, hoe beter de resultaten van het MRI-onderzoek.

140 miljoen euro voor Nederlandse wetenschap

In totaal verdeelt de NWO 140 miljoen euro onder negen wetenschappelijke projecten om onderzoeksmogelijkheden in Nederland te bevorderen.

Zo krijgt ook een project voor de grootste telescoop ter wereld financiering. De Extremely Large Telescope wordt veruit de grootste telescoop in de wereld en komt in Chili te staan. Het instrument wordt gemaakt voor het European Southern Observatory (ESO).

Hij wordt deels door Nederlandse onderzoekers gemaakt. De sterrenkundige instituten van de universiteiten van Amsterdam, Groningen Leiden en Nijmegen krijgen samen 18 miljoen euro voor het Nederlandse deel van het project.

Om de twee jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geld aan NWO ter beschikking voor de Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur. Dit moet zorgen voor een nieuwe en verbeterde wetenschappelijke infrastructuur voor onderzoek in Nederland.