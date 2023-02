Lezersvraag Waarom ufomeldingen (nog) geen buitenaards leven betekenen

De Verenigde Staten zagen deze week meerdere onverklaarbare 'dingen' door hun luchtruim vliegen. Eentje was een Chinese ballon, de herkomst van de andere is nog onbekend. Op NUjij leidde dat tot vragen of het geen buitenaardse schepen konden zijn. Maar ufomeldingen betekenen nog niet dat er marsmannetjes zijn gespot.

Een eerdere versie van dit artikel verscheen in juni 2021 op NU.nl. Naar aanleiding van de recente 'ufo-waarnemingen' boven de VS hebben we het bijgewerkt en opnieuw geplaatst.

Het verschil zit in de omschrijving Hoewel ze vaak door elkaar gehaald worden, is een ufo niet hetzelfde als een vliegende schotel. En een buitenaards ruimteschip is weer wat anders.

Het kán hetzelfde zijn, maar dat moet dan eerst worden bewezen.

Een ufo is een onbekend vliegend ding

Ufo is een afkorting van unidentified flying object. Dat is een vliegend voorwerp, waarvan nog niet duidelijk is wat het nou precies is. Regeringen en legers houden de lucht boven hun land goed in de gaten. En soms zien ze iets wat ze niet meteen kunnen verklaren.

Zolang we niet weten wat er door de lucht vliegt, wordt het een ufo genoemd. Meestal wordt later duidelijk wat het is. Soms blijken het vliegtuigen, helikopters of weerballonnen.

Ook blijkt een ufo vaak iets uit de natuur. Het licht van de zon, planeten, sterren of bliksem bijvoorbeeld. Of een wolk, vogel of insect.

Onbekende vliegende objecten worden door het Amerikaanse ministerie van Defensie tegenwoordig geen ufo meer genoemd, maar uap. Dat staat voor unidentified aerial phenomenon: een onbekend verschijnsel in de lucht.

De VS steekt sinds 2020 meer tijd, moeite en geld in het onderzoeken van onbekende vliegende objecten. Twee hoge Defensie-functionarissen verklaarden vorig jaar op een hoorzitting dat het aantal onderzochte voorvallen daardoor was toegenomen. Maar er waren geen aanwijzingen voor buitenaardse oorzaken.

De vliegende schotels uit de film

Dan vliegende schotels. Daarmee worden de bekende platte, ronde schijven bedoeld die je bijvoorbeeld ziet rondvliegen in films en stripboeken over de ruimte en buitenaardse wezens.

Vliegende schotels zijn eigenlijk alle ufo's met zo'n schotelvorm. Maar let op: niet elke ufo is dus een vliegende schotel (want ze hebben niet allemaal die vorm). Ook voor vliegende schotels is vaak een logische verklaring.

Sommige legers hebben vliegende machines in de vorm van een schotel. Wie dat niet weet, kan denken een vliegende schotel te zien. Ook zijn het vaak satellieten, die door de ruimte zweven om bijvoorbeeld foto's van de aarde te maken.

Soms bouwen mensen zelf expres vliegende schotels om filmpjes en foto's van te maken. Of ze bewerken foto's en filmpjes op de computer en doen alsof het een vliegende schotel is. Dat wordt dan een hoax genoemd, of een broodjeaapverhaal.

Nog geen enkel bewijs voor buitenaards leven

Buitenaards leven zijn alle levensvormen die niet van de aarde komen. Ze worden ook wel 'buitenaardse wezens' of 'aliens' genoemd. Marsmannetjes zoals we die kennen uit films vallen daar ook onder. Er is echter totaal geen bewijs dat ze ooit de aarde hebben bezocht of zelfs maar bestaan.

Veel wetenschappers zeggen dat de kans heel erg klein is dat wij als aardbewoners de enige levende wezens zijn in het enorme heelal. Maar niets wijst erop dat we binnenkort een bezoekje van een buitenaards ruimteschip kunnen verwachten.

Sommige mensen beweren wél contact te hebben gehad met buitenaardse wezens. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ze zijn meegenomen door vliegende schotels. En oké: we kunnen nooit met zekerheid zeggen dat deze mensen liegen. Maar alleen hun bewering is bij lange na niet genoeg bewijs om te zeggen dat buitenaards leven bestaat. En of dat er ooit komt, is maar de vraag.