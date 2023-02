Orka's krijgen minder jongen doordat mannetjes lang afhankelijk zijn van moeder

Delen via E-mail

Jonge mannetjesorka's zijn ook als ze volwassen zijn afhankelijk van hun moeder. Daardoor worden de kalveren sterker, maar wordt de kans dat de moeder nog meer jongen krijgt veel kleiner. Dat blijkt uit onderzoek van het Center for Whale Research.

Uit onderzoek blijkt dat jonge orkamannetjes niet goed in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. Waar vrouwelijke nakomelingen wel onafhankelijk worden als ze volwassen zijn, blijven mannetjes heel lang afhankelijk van de moeder. Ze eisen dan ook een groot deel van haar voedsel op.

De moeders hebben veel energie nodig om hun zonen te voeden, wat hun gezondheid in gevaar brengt. Daardoor zijn ze minder goed in staat om zich voort te planten en andere jongen groot te brengen. Er worden dus minder kalveren geboren en ook de zorg voor eventuele dochters komt op een laag pitje te staan.

Een zwangerschap duurt zo'n achttien maanden en een orka krijgt normaal gesproken maar eens in de drie tot vijf jaar een kalf. Maar per levende zoon wordt de kans dat een moeder nog een kalf grootbrengt met de helft verkleind.

De zonen hebben een grotere overlevingskans als hun moeder in de buurt is. Daarnaast blijkt dat ze sterker en groter worden, waardoor ze meer kans hebben om zich voort te planten. Toch weegt dat niet op tegen de gevolgen voor de populatie.

Mannelijke orka's krijgen kalveren buiten de eigen troep, terwijl de jongeren van de vrouwen binnen de groep blijven. Die groepen kunnen tot wel vijftig dieren tellen. Een dochter moet dus extra monden voeden, waardoor er een vicieuze cirkel is.

Van de onderzochte soort zijn er nog maar 73 dieren over. Om de populatie in stand te houden, moeten er echt meer dochters komen, stellen de onderzoekers.

De resultaten bieden wat meer inzicht in de bijzondere diersoort. Het is volgens de onderzoekers belangrijk dat we begrijpen hoe orka's overleven. Het dier, dat wel 10 meter lang kan worden, wordt bedreigd door onder meer de walvisjacht en klimaatverandering.