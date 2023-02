Astronomen ontdekken planeet buiten ons zonnestelsel waar kans is op leven

Astronomen hebben een planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt waar mogelijk leven is. Het gaat om exoplaneet Wolf 1069 b, die draait om de rode dwergster Wolf 1069. De planeet staat op 'slechts' 31 lichtjaren van de aarde. Wolf 1069 b is iets groter dan onze planeet en net als de aarde rotsachtig.

Het exemplaar dat astronomen aan het Max Planck Instituut voor Astronomie in Duitsland hebben gevonden, staat in de zogeheten bewoonbare zone van zijn ster. Dat betekent in theorie dat er vloeibaar water kan zijn en dus mogelijk ook leven.

De wetenschappers berekenden ook dat Wolf 1069 b in slechts 15,6 aardse dagen om zijn ster draait. Een jaar is er dus zo voorbij. De afstand tussen de exoplaneet en de rode dwergster is vijftien keer zo klein als de afstand tussen de aarde en de zon.

Je zou denken dat het daardoor veel te heet is op Wolf 1069 b. Toch is dat niet zo. De rode dwergster is namelijk veel kleiner dan onze zon. De planeet ontvangt zo ongeveer 65 procent van de zonnestraling die de aarde ontvangt.

De wetenschappers vermoeden dat Wolf 1069 b ook een atmosfeer heeft. Dat zou betekenen dat de temperatuur er kan oplopen tot een aangename 13 graden Celsius.

Altijd dag of altijd nacht

Groot verschil met de aarde is dat Wolf 1069 b altijd met dezelfde kant naar zijn ster gericht is. Daardoor is het aan de ene kant van de planeet altijd dag en aan de andere kant altijd nacht.

De komende tijd gaan de astronomen de exoplaneet nog beter onderzoeken. Zo willen ze weten of Wolf 1069 b net als de aarde een magnetisch veld heeft.

In de toekomst willen zij ook echt op zoek naar eventueel leven op de planeet. Alleen duurt het volgens de onderzoekers waarschijnlijk nog wel tien jaar voordat ze de technologie daarvoor hebben.

Hoe dan ook mag Wolf 1069 b zich voorlopig voegen in een bijzonder rijtje. Tot nu toe is er nog maar een klein aantal exoplaneten ontdekt dat mogelijk geschikt is voor leven. Trappist-1 e en Proxima Centauri b zijn twee van die kandidaten.