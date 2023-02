Onderzoekers vinden bewijs dat neanderthalers op gigantische bosolifant jaagden

Delen via E-mail

Onderzoekers hebben voor het eerst bewijs gevonden dat neanderthalers in grote groepen jaagden op de bosolifant, het grootste landzoogdier van de laatste paar miljoen jaar. De dieren konden 13 ton zwaar worden en hadden schofthoogtes tot 4 meter.

Dat blijkt uit onderzoek van de Johannes Gutenberg-Universität Mainz en de Universiteit Leiden. Het is het eerste duidelijke bewijs dat neanderthalers met succes op de gigantische dieren jaagden.

Dat deden ze niet zomaar: een mannelijke olifant was goed voor ongeveer 2.500 dagen aan vlees en vet voor een volwassen neanderthaler. Een grote groep kon er dus geruime tijd van eten.

Ter vergelijking: de grootste moderne Afrikaanse mannetjesolifanten wegen zo'n 6,5 ton. De prehistorische bosolifant was dus ongeveer twee keer zo zwaar.

Archeoloog Sabine Gaudzinski-Windheuser van de universiteit in Mainz zag aan snijsporen op gevonden resten dat de dieren met stenen werktuigen waren geslacht. Hierop ging een team van onderzoekers van de Duitse universiteit en van de Universiteit Leiden aan de slag.

De onderzoekers onderzochten een grote hoeveelheid olifantenfossielen. Daaruit concluderen ze dat meerdere generaties van neanderthalers gedurende tweeduizend jaar in grote groepen jaagden op de bosolifanten. De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances.