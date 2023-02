Veluwe krijgt tienduizenden jonge bomen om verzuurde bodem te onderzoeken

Onderzoekers planten deze maanden 42.300 jonge bomen in het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ze voegen daarbij gezonde bodem uit andere bossen toe om te onderzoeken of de verzuurde bosbodem van de Veluwe nog te herstellen is.

Door stikstofneerslag en klimaatverandering groeien de bomen in het nationale park slechter en gaat het bodemleven hard achteruit. De bodem is volgens de onderzoekers van Wageningen University & Research en ecologisch onderzoeksinstituut NIOO-KNAW een "complex ecosysteem: in een theelepel bodem zitten meer dan vijfduizend soorten bacteriën, schimmels en organismen."

Op een aantal plaatsen gaan de onderzoekers nu gezonde bodem uit andere bossen toevoegen aan de zure bodem van De Hoge Veluwe. Na twee tot vier jaar moet blijken of de Veluwse bodem verbetert door dit soort ingrepen. Ook kijken de onderzoekers of de jonge bomen beter groeien.

De onderzoekers strooien ook op een aantal plaatsen steenmeel tegen stikstofneerslag. Onderzoek naar het effect van steenmeel loopt al op enkele plaatsen op de Veluwe. Op andere plekken gebruiken de onderzoekers een combinatie van steenmeel en bodemgrond van elders en op weer andere plekken doen ze helemaal niets.