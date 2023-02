Groene komeet scheert vannacht voor het eerst in 50.000 jaar weer langs aarde

Een groene komeet scheert komende nacht voor het eerst in 50.000 jaar weer langs de aarde. Als de bewolking geen roet in het eten gooit, is het object met het blote oog zichtbaar. Met een telescoop of verrekijker zie je de komeet pas echt goed. Het liefst vanaf een donkere plek.

Even na middernacht is de afstand tussen de komeet en de aarde het kleinst. Nog steeds zit er dan zo'n 42 miljoen kilometer tussen de twee objecten, maar voor ruimtebegrippen is dit een kleine afstand.

De komeet is vorig jaar maart ontdekt door astronomen in Californië. Zij noemen hem de groene komeet. Officieel heet het hemellichaam C/2022 E3.

De komeet is niet veel meer dan een vieze steenklomp met ijs, gas en stof. Doordat hij steeds dichter bij de zon komt, verdampt het ijs. Die verdamping geeft de komeet zijn kenmerkende staart. In dit geval is die staart ook echt groen. Waarschijnlijk ontstaat die kleur doordat bepaalde stoffen van de komeet botsen met het zonlicht.

Neanderthalers zijn de laatsten die de komeet gezien hebben

De komeet draait enorme rondjes om de zon. Toen de groene komeet voor het laatst langskwam, was de laatste ijstijd nog gaande. Er liepen op dat moment nog neanderthalers rond op aarde en de steentijd was nog niet voorbij. Zijn lange ruimtewandeling maakt de komeet bijzonder. Lang niet alle kometen doen daar namelijk zo lang over. Zo bezoekt komeet Halley ons elke 76 jaar.

Het hemellichaam is waarschijnlijk afkomstig uit de Oortwolk. Deze wolk is gevuld met miljarden komeetachtige objecten en bevindt zich rond ons zonnestelsel.

Jammer genoeg zal het de komende nacht op de meeste plaatsen in Nederland bewolkt zijn. Toch is de komeet daarna nog niet meteen uit het zicht verdwenen. Met een telescoop is hij nog een paar nachten te zien.