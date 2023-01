Spoel medicijnen niet door wc: vissen bewegen minder door kalmeringsmiddelen

Medicijnen tegen psychische aandoeningen hebben mogelijk invloed op het onderwaterleven in Nederland. Zo zagen onderzoekers dat vissen en kreeftjes moediger werden door angstremmers. Kalmeringsmiddelen zorgden ervoor dat ze minder bewogen.

Via het riool komen medicijnresten in het water terecht. Dat gebeurt vooral doordat mensen de resten uitplassen. Maar het komt ook voor dat mensen de middelen ongebruikt door het toilet spoelen.

De onderzoekers vonden vooral de stoffen oxazepam, carbamazepine en fluoxetine in het water. Oxazepam geldt als een van de meest voorgeschreven medicijnen in ons land. Het helpt tegen gevoelens van angst en spanning. Carbamazepine is een medicijn dat de verschijnselen van epilepsie onderdrukt.

Overigens hoeven we ons geen zorgen te maken over ons drinkwater, benadrukt Moermond. Voordat water uit onze kraan komt, is het nog eens extra gezuiverd. Hierdoor komen er geen medicijnresten in je glas water terecht, zegt het RIVM.