Ruim duizend grafheuvels ontdekt in Nederland dankzij speurwerk 6.500 burgers

Met hulp van duizenden vrijwilligers hebben archeologen en studenten van de Universiteit Leiden hoogstwaarschijnlijk meer dan duizend grafheuvels uit de prehistorie ontdekt op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Daarnaast zijn ongeveer negenhonderd plekken gevonden waar destijds houtskool werd verbrand. Ook hebben onderzoekers 36 vierkante kilometer aan prehistorische akkers uit 1100-200 voor Christus gevonden en zijn talloze oude karrensporen ontdekt. De vondsten bewijzen dat het gebied in de prehistorie veel intensiever werd bewoond dan tot nu toe bekend was, zegt de Universiteit Leiden.

Burgerwetenschappers zijn vrijwilligers die academici meehelpen om data te verzamelen of te rangschikken. In natuuronderzoeken is het gebruik van burgerwetenschap al heel bekend. In de Nederlandse archeologie is de burgerhulp nu voor het eerst gebruikt. Zonder die hulp had het volgens de projectleiders wel tien jaar kunnen duren om alle vindplaatsen te ontdekken.