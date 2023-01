Onderzoekers ontdekken met CT-scans 49 amuletten bij 2.300 jaar oude mummie

Egyptische wetenschappers gebruiken CT-scans om een 2.300 jaar oude mummie van een tiener te bestuderen. Zo ontdekten ze dat de overleden jongen 49 amuletten heeft meegekregen. De scans kunnen meer inzicht geven in de rituelen, overtuigingen en vaardigheden van Egyptenaren in de oudheid.

De oude Egyptenaren gaven overledenen amuletten mee om ze te kunnen ondersteunen in het hiernamaals, staat in het in Frontiers in Medicine verschenen onderzoek. Een gouden amulet op de tong moest er bijvoorbeeld voor zorgen dat de jongen na zijn dood nog zou kunnen spreken.

De CT-scans leren de wetenschappers meer over het lichaam. Zo konden ze achterhalen dat het om een jongen ging en hoe oud hij ongeveer moest zijn geweest. Ze schatten dat hij op zijn veertiende of vijftiende is overleden.

Verder is uit de scans af te leiden dat de jongen, die vanwege de gevonden gouden amuletten de bijnaam 'Golden Boy' ('Gouden Jongen') heeft gekregen, uiterst zorgvuldig gemummificeerd is. Zo zijn z'n hersenen verwijderd. Zijn hart bleef in zijn borstkas zitten als "spiritueel symbool", schrijven de onderzoekers.

De mummie is in 1916 opgegraven uit een oude begraafplaats bij de Egyptische plaats Edfu. Daarna lag het zonder onderzocht te worden ruim honderd jaar in het Egyptisch Museum in Caïro.

Aanbevolen artikelen