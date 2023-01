Japanse universiteit ontwikkelt slimme kledingvezel die gezondheid kan monitoren

Je gezondheid in de gaten houden met behulp van je eigen zweet: een onderzoeksteam van de universiteit van Tohoku heeft daarvoor een speciale vezel ontwikkeld. Die kan vaststellen of iemands gezondheid in gevaar is.

De micro-elektronische vezel van het Japanse onderzoeksteam kan opgeloste zouten en metabolieten (kleine chemische stoffen in ons lichaam, zoals glucose) in zweet analyseren.

Hij meet verschillende signalen in het lichaam die iets kunnen zeggen over de mentale en fysieke gezondheid van de drager.

De slimme vezel kan in de gezondheidszorg op verschillende manieren gebruikt worden. Er bestaat al slimme kleding, maar die elektronica bestaat uit harde onderdelen. Dat is niet comfortabel voor de drager. Door het werk van de Japanse onderzoekers is het mogelijk kleding te maken, die een groter gebied van het lichaam bestrijkt.

Het team is van mening dat de slimme vezel een revolutie teweeg kan brengen in de textiel- en gezondheidszorgindustrie. "Aangezien de meeste ontwikkelingen tot nu toe niet als kleding konden worden beschouwd, hebben we onze inspanningen gewijd aan het transformeren van vezels. Zo konden we echt draagbare, slimme stoffen maken", zegt hoofdonderzoeker Yuanyuan Guo.

De vezel kan bijhouden hoe gezond de drager is. Foto: Tohoku University/Jingxuan Wu

