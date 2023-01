Gibbons gebruiken meer ritme als ze samen zingen met een soortgenoot

Delen via E-mail

De withandgibbon is een soort kleine mensaap. Wetenschappers doen al langer onderzoek naar de manier waarop deze dieren met elkaar 'praten' en 'zingen', omdat dat kan helpen bij het begrijpen van het ontstaan van de menselijke taal.

Bij dit onderzoek vroegen de wetenschappers zich af hoe ritme is ontstaan en wat voor functie het heeft. Ze maakten daarvoor 215 opnames van twaalf gibbons in opvangcentra en dierentuinen in Thailand en Italië.