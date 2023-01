James Webb-telescoop ziet eerste planeet die om andere ster dan de zon draait

De James Webb-telescoop heeft voor het eerst een foto genomen van een planeet die om een andere ster draait dan de zon. Het bestaan van zogenoemde exoplaneten werd al eerder aangenomen, maar nu is er ook daadwerkelijk bewijs voor.

De planeet LHS 475 b bevindt zich in het sterrenbeeld Octant, op 41 lichtjaren afstand van de aarde. NASA had al berekend dat de planeet zich ongeveer op die locatie moest bevinden. Dankzij de sterke James Webb-telescoop kunnen wetenschappers de planeet nu ook daadwerkelijk bestuderen.

De planeet is bijna even groot als de aarde, en bestaat ook volledig uit steen. Dat is van belang, omdat het ons meer leert over het ontstaan van rotsplaneten. Planeten kunnen naast uit gesteente ook (grotendeels) bestaan uit gas of ijs.