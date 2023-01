Nederlandse onderzoekers ontdekken dat zonlicht plastic in oceanen kan afbreken

Plastic dat in de oceanen drijft, kan langzaam worden afgebroken door uv-licht van de zon. Hoe dat werkt, hebben onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee ( NIOZ ) met experimenten ontdekt in hun laboratorium op Texel.

Volgens promovenda Annalisa Delre en haar collega's kan jaarlijks 1,7 procent van al het drijvende plastic op deze manier door zonlicht worden afgebroken. "Dat lijkt misschien weinig, maar jaar op jaar verklaart deze afbraak door zonlicht wel degelijk een flink deel van de plasticsoep die we sinds de jaren vijftig kwijt zijn in de oceanen", legt Delre uit. De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in het wetenschappelijke maandblad Marine Pollution Bulletin .

De hoeveelheid plastic die in oceanen wordt gevonden is groot en er is ook veel aandacht voor de negatieve effecten van deze vervuiling. Tegelijkertijd was het altijd de vraag waarom maar een fractie van het afval dat vermoedelijk wordt gedumpt wordt teruggevonden in de oceanen.