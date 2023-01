Grote stap in onderzoek naar erectieproblemen: kunstweefsel kan varkens helpen

Chinese onderzoekers hebben een synthetisch weefsel ontwikkeld dat varkens met een verwonding aan hun penis kan helpen weer een erectie te krijgen. Volgens de onderzoekers kan deze techniek in de toekomst mogelijk ook worden toegepast op mannen met erectieproblemen door verwondingen aan hun geslachtsdeel.

Het speciale kunstweefsel dat de wetenschappers hebben ontwikkeld, lijkt op het sponsachtige weefsel dat door de schacht van de penis loopt. Dat weefsel is noodzakelijk om een erectie in stand te houden. Er is nog meer onderzoek nodig om te kijken of en wanneer deze nieuwe techniek ook geschikt is voor mensen.