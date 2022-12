Bacteriën uit mammoetpoep tot leven gewekt in Nederlands laboratorium

Het wordt "een soort microbiotisch Jurassic Park" genoemd: het experiment van Nederlandse onderzoekers met een 28.500 jaar oude keutel van een wolharige mammoet. Het dier is eerder in perfecte staat onder het ijs van een Siberisch eiland gevonden, schrijft Trouw

De mammoet is in 2012 gevonden op het Siberische eiland Klein-Ljachovski. Het dier was al een bijzondere ontdekking, maar daar bleef het niet bij. Want in de mammoet bleek nog een goed bewaarde drol te zitten.

Dat bracht Nederlandse onderzoekers op ideeën. De wetenschappers namen een klein monster van het vrouwtjesdier en onderzochten het op sporen van bacteriën.

De permafrost (een gebied waar de ondergrond nooit volledig ontdooit) bleek z'n werk te hebben gedaan. Zo werden in de drol nog veel levensvatbare bacteriën gevonden. Die werden ontwikkeld, waardoor er nu vijf verschillende typen zogeheten actinobacteriën in een Leids laboratorium rondkruipen.

'Het is een magisch idee'

"Ergens is het logisch dat we de bacteriën tot leven konden wekken, want de permafrost is een grote diepvries", zei onderzoeker Gilles van Wezel tegen Trouw. "Toch is het een magisch idee", zegt de hoogleraar moleculaire biotechnologie aan de Universiteit Leiden.

Samen met microbiologen uit Wageningen, Amsterdam en Goes deelde Van Wezel onlangs zijn bevindingen met andere biologen. Of hij bang is dat de bacteriën net als in Jurassic Park een eigen leven gaan leiden? "Totaal niet. Zó anders zijn deze bacteriën nu ook weer niet."

