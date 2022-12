'Silly walk' uit Monty Python is volgens onderzoekers heel goed voor je fitheid

Een silly walk (gek loopje) zoals John Cleese in een beroemde Monty Python-sketch deed, is volgens Amerikaanse wetenschappers een uitstekende manier van lichaamsbeweging. In het kerstnummer van het prestigieuze British Medical Journal schrijven ze dat "inefficiënt lopen" 2,5 keer zo veel energie kost als normaal lopen. Een gek loopje kan dus een positief effect op je gezondheid hebben.

In de beroemde sketch The Ministry of Silly Walks uit 1970 speelt Cleese de fictieve minister van Gekke Loopjes die een sollicitant (Michael Palin) ontvangt. De maffe looppasjes die Cleese maakt, zijn legendarisch geworden. Zo loopt hij met gebogen knieën, gooit hij om de paar passen een been de lucht in en doet hij soms een paar stappen achteruit voordat hij weer verder loopt.