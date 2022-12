Libellen en zeeroofdieren zien veel sneller dan mensen

Kleine vliegende dieren zoals libellen en roofdieren die in de zee leven kunnen het snelst zien. Ze nemen veranderingen in de omgeving veel sneller waar dan mensen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationale Universiteit van Ierland in Galway.

Mensen kunnen 65 veranderingen per seconde waarnemen. Libellen kunnen zeker 300 veranderingen per seconde zien. Ook zalmen (met 96 veranderingen per seconde) en honden (75 veranderingen) zien sneller dan wij.

De ogen van zeesterren zijn het traagst. Die kunnen maar 0,7 verandering per seconde zien. Dat betekent dat het meerdere seconden duurt om één verandering waar te nemen.

Hoe langzamer een soort iets waarneemt, hoe langer het duurt voordat het dier kan reageren op wat er gebeurt.

Als een haai bijvoorbeeld een snel bewegende vis wil vangen, is het belangrijk dat het dier snel kan reageren en dus een snel zicht heeft. Hetzelfde geldt als een dier gevaar ziet en moet vluchten.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij dierennieuws Blijf met meldingen op de hoogte

Snel waarnemen kost veel energie

Je zou daarom denken dat het in de natuur voor alle dieren nuttig is om snel zicht te hebben. Maar dat snelle waarnemen kost veel energie en wordt beperkt door de mogelijkheden van de hersenen. Sommige dieren hebben die energie eerder nodig voor groei of voortplanting.

Ook is er volgens de onderzoekers verschil in zichtsnelheid binnen een soort. Zo zien voetbalkeepers veranderingen sneller dan veel andere mensen, wat handig is als de keeper snel moet reageren op een inkomende bal. Daarnaast kan koffie de zichtsnelheid tijdelijk iets verbeteren.

Een springspin bespioneert zijn prooi. Zodra hij springt, kan hij niet meer van positie veranderen. Foto: Quest

Waterdieren hebben sneller zicht nodig dan landdieren

De onderzoekers denken dat waterdieren sneller kunnen waarnemen, omdat vissen en andere zwemmers hun positie in het water continu aanpassen als ze op hun prooi jagen. Ze zijn dus veel bewegelijker.

Dat geldt niet voor landdieren. Een springspin bespioneert bijvoorbeeld zijn prooi en kan na zijn sprong niet meer van positie veranderen. Dieren in het water doen dat continu.

Tijdens de studie bekeken de onderzoekers meer dan honderd dieren. Ze ontdekten dat kleine dieren en roofdieren op zee de snelste visuele systemen in hun hersenen hebben.

De resultaten geven meer inzicht in de interacties tussen roofdieren en hun prooi. Ook blijkt dat lichtvervuiling invloed heeft op de zichtsnelheid. Felle lantaarnpalen kunnen voor sommige dieren dus storend zijn.

Eerder

Aanbevolen artikelen