Student lost taalpuzzel op die geleerden 2.500 jaar lang voor raadsel stelde

Een Indiase promovendus aan de University of Cambridge heeft een grammaticale puzzel opgelost die geleerden al sinds de vijfde eeuw voor Christus bezighield. De 27-jarige Rishi Rajpopat ontcijferde een regel in een tekst van Panini, een meester van het Sanskriet.

Sanskriet is de heilige taal van het hindoeïsme. De taal is door de eeuwen heen gebruikt in Indiase literatuur, onder meer in de wetenschap, de filosofie en de poëzie. De taal wordt in India nog gesproken door een relatief kleine groep mensen.

De grammatica van Panini, bekend als de Astadhyayi, is gebaseerd op een systeem dat functioneerde als een algoritme. Dat algoritme werd gebruikt om de onderdelen van woorden om te zetten in grammaticaal correcte zinnen en woorden.

Vaak zijn twee of meer regels van Panini tegelijk van toepassing. Daardoor ontstaan conflicten. Panini bedacht voor dat probleem een zogenoemde metarule als hulpmiddel om te bepalen welke regel geldt.

Maar dat leidde vaak tot grammaticale fouten na gebruik van het systeem van Panini. Rajpopat bedacht een betere en eenvoudigere regel dan de traditionele interpretatie van de metarule.

Door gebruik te maken van deze methode slaagde hij er in vrijwel alle gevallen in grammaticaal correcte woorden te vormen. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Apollo.

Eurekamoment na pauze van negen maanden

Rajpopat had een "eurekamoment" bij het oplossen van het probleem, nadat hij er negen maanden mee geworsteld had. "Ik sloot de boeken een maand lang en genoot gewoon van de zomer - zwemmen, fietsen, koken, bidden en mediteren", zegt hij tegen de University of Cambridge.

"Toen ging ik met tegenzin weer aan het werk. Binnen enkele minuten, terwijl ik de pagina's omsloeg, kwamen patronen naar voren en begon het allemaal logisch te worden."

Hij had nog veel meer te doen, maar het grootste deel van de puzzel was opgelost, vertelt hij. "De weken daarna was ik zo opgewonden dat ik niet kon slapen en uren in de bibliotheek doorbracht, ook midden in de nacht."

Dat deed hij om zijn vondst te controleren en meer gerelateerde problemen op te lossen. "Dat werk heeft nog 2,5 jaar geduurd."

