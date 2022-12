Roodborstjes worden agressiever door menselijke geluidsoverlast

Delen via E-mail

Onderzoek naar Europese roodborstjes wijst uit dat de vogeltjes agressief worden door menselijke geluidsoverlast. Roodborstjes uit de stad gedroegen zich driftiger naar een nieuwe vogel dan hun soortgenoten van het platteland. Volgens onderzoekers zijn de stadse vogeltjes agressiever door het lawaai dat ze gewend zijn.

Wetenschappers plaatsten een 3D-model van een tsjilpend roodborstje in een ruimte met mannelijke roodborstjes. Daar voegden ze verkeersgeluiden aan toe. Vervolgens keken de onderzoekers naar de reacties van de roodborstjes. Ze schreven hun bevindingen op in het wetenschappelijke tijdschrift Behavioral Ecology and Sociobiology.