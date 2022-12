Met wat geluk (en een verrekijker) zie je Mars morgen achter de maan verdwijnen

De planeet Mars staat in de nacht van woensdag op donderdag op de kleinst mogelijke afstand van de aarde. De rode planeet is daardoor goed zichtbaar. Extra bijzonder is dat het dan ook volle maan is. Vanaf de aarde is dan te zien dat Mars even achter de maan verdwijnt. Om het vanuit Nederland te kunnen waarnemen, heb je wel een beetje geluk én een verrekijker of telescoop nodig.

Mars doet ongeveer 687 dagen over een rondje om de zon. De aarde doet dat in de bekende 365 dagen. Eens in de anderhalf tot twee jaar is Mars dus zeer goed te zien vanaf de aarde. Donderdag rond 0.30 uur staat Mars vanaf de aarde gezien direct tegenover de zon en is de planeet het helderst.

De rode planeet en de maan staan donderdagochtend vanaf de aarde gezien in dezelfde richting. Daardoor lijken ze samen te komen aan de hemel. Sterrenkundigen noemen dat verschijnsel een conjunctie.

Daarnaast is het donderdagochtend volle maan. Doordat de aarde dan niet tussen de maan en de zon in staat, werpt die dus geen schaduw op de maan. Aangezien Mars verder weg staat, lijkt de rode planeet rond 6.00 uur achter de volle maan langs te gaan. Ongeveer een uur later is de planeet weer te zien vanaf de aarde.

Alleen in het noordwesten van Nederland zijn de weersomstandigheden zo gunstig, dat je de hemel goed kunt bekijken, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. "We hebben donderdagochtend te maken met veel bewolking en buien, vooral in het binnenland. In het noordwesten heb je de beste kans op opklaringen."

Of je Mars en de volle maan kunt zien, is dus afhankelijk van waar je je donderdagochtend bevindt. "In Noord-Holland heb je een goede kans om het te kunnen zien. Maar in het zuiden kun je het vergeten, daar zit het helemaal dicht met bewolking."

Met verrekijker of telescoop scherp te zien

Wie wel goed zicht op de sterrenhemel heeft, doet er volgens sterrenkundige Rens Waters verstandig aan een verrekijker of telescoop te gebruiken.

"De maan en Mars zijn allebei helder genoeg om met het blote oog te zien. Maar de maan staat veel dichterbij en is voor ons dus groter en feller", legt de sterrenkundige van Radboud University uit. "Wanneer Mars vlak bij de maan komt, kan het menselijk oog ze al snel niet meer van elkaar onderscheiden."

Met een hulpmiddel is wel goed te zien hoe Mars achter de maan langs gaat. "De maan heeft geen atmosfeer. Daardoor kun je heel duidelijk en scherp zien waar en hoe Mars achter het randje van de maan schuift."

Gevolgen voor ons op aarde heeft het fenomeen volgens Waters niet. "Het is puur toevallig, Mars en de maan volgen keurig netjes hun baan en 'botsen' dus niet. Het heeft geen gevolgen voor de aarde, behalve dat het er vanaf hier spectaculair uitziet."

