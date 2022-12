Homo sapiens en neanderthaler leefden mogelijk naast elkaar in Europa

Een van de oudste menselijke fossielen die in Spanje zijn ontdekt, was mogelijk de onderkaak van een moderne mens (Homo sapiens). Hij was dus niet van een neanderthaler, zoals eerder werd gedacht. Het fossiel toont aan dat neanderthalers 45.000 tot 65.000 jaar geleden niet de enige bewoners van Europa waren.

De onderkaak is in 1887 gevonden in een steengroeve in de noordoostelijke Spaanse stad Banyoles. Het fossiel is waarschijnlijk 45.000 tot 65.000 jaar oud. In die tijd leefden in Europa neanderthalers.

Op basis van de leeftijd en locatie werd het fossiel ten onrechte bestempeld als de onderkaak van een neanderthaler. Bovendien ontbreekt de kin. Fossielen van Homo sapiens hebben doorgaans wel een kin.

Onderzoekers van New Yorkse universiteiten konden onlangs met behulp van een CT-scan een 3D-model maken om de ontbrekende delen van het fossiel te reconstrueren. Daaruit bleek dat de kaak niet overeenkomt met de kenmerken van een neanderthaler. Hij lijkt beter te passen bij de Homo sapiens.

Volgens de wetenschappers is dat niet helemaal zeker, aangezien eerdere mensensoorten ook veel kenmerken delen. En het ontbreken van de kin blijft opmerkelijk, want dat is een van de karakteristiekste kenmerken van de Homo sapiens.

Mogelijk leefden neanderthaler en Homo sapiens naast elkaar in Europa

Omdat de onderkaak geen duidelijke kenmerken van de neanderthaler heeft, sluiten de onderzoekers vermenging tussen de neanderthaler en Homo sapiens uit. Maar de oudste fossielen van Homo sapiens uit Afrika, die meer dan 100.000 jaar ouder zijn dan deze onderkaak, hebben ook minder uitgesproken kinnen dan de huidige Homo sapiens.

De wetenschappers houden rekening met twee mogelijkheden. Misschien ging het om een onbekende populatie van de Homo sapiens die tegelijk met de neanderthaler leefde. Of een mix tussen Homo sapiens en een onbekende menselijke soort. Dat laatste lijkt minder aannemelijk, omdat de enige gevonden fossielen uit die tijd van neanderthalers waren.

Volgens de wetenschappers staat één ding wel vast: de onderkaak bewijst dat neanderthalers in de genoemde periode niet de enige bewoners van Europa waren.

