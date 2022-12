Nieuw fossiel van eendachtige dino hint erop dat hij kon zwemmen

Waren dino's in staat om zowel op het land als in het water te leven? Wetenschappers discussiëren daar al jaren over. Een opgegraven fossiel van een eendachtige dinosaurus in Mongolië geeft nu misschien het antwoord.

De dinosaurus in kwestie had een gestroomlijnd lichaam, zoals eenden en aalscholvers dat nu ook hebben. Het is de eerste keer dat onderzoekers deze eigenschappen ontdekken bij een dinosaurus die geen vogel was.

Natovenator polydontus, zoals de dino genoemd is, leefde ruim 68 miljoen jaar geleden. Het dier was zo klein als een eend en gebruikte waarschijnlijk zijn voorpoten om mee te zwemmen. De onderzoekers denken dat het in ondiep water leefde en kleine vissen at. De dinosaurus had een relatief lange nek en een bek vol kleine tanden.

Wetenschappers hadden eerder ook al vermoedens dat er niet-vogeldinosauriërs waren die geschikt waren voor land en water. Maar nog niet eerder vonden onderzoekers een exemplaar dat zo'n gestroomlijnd lichaam had als Natovenator polydontus.

Onduidelijk hoe goed eendachtige kon zwemmen

Hoe goed de eendachtige dinosaurus kon zwemmen, blijft onduidelijk. De voorpoten zijn kort en de achterpoten missen de sterke zwemeigenschappen die parelduikers bijvoorbeeld wel hebben.

Semiaquatische dieren als nertsen hebben ook geen skelet dat erg geschikt is om mee te zwemmen, maar toch kunnen ze het heel aardig. Wat dat betreft zou Natovenator polydontus volgens de onderzoekers tussen een parelduiker en een nerts in kunnen zitten.

Meer onderzoek en fossiele vondsten zijn nodig om uiteindelijk te bewijzen dat er dino's waren die zowel op het land als in het water leefden. De studie naar Natovenator polydontus is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Communications Biology.

