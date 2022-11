Resultaten nieuw alzheimermedicijn 'historisch', ook zorgen over bijwerkingen

Delen via E-mail

Artsen hebben de resultaten van een proef met het nieuwe alzheimermedicijn Lecanemab "historisch en hoopvol" genoemd. Een wondermiddel is het volgens hen niet, maar dat het is gelukt om met een medicijn de achteruitgang van de hersenen af te remmen, zien ze als een grote doorbraak.

"Dit maakt ons echt optimistischer dat dementie overwonnen kan worden, en op een dag zelfs genezen", zei Rob Howard na het zien van de onderzoeksresultaten tegen Sky News . Volgens de Engelse hoogleraar Ouderdomspsychiatrie "hebben we eindelijk we grip gekregen op deze verschrikkelijke en gevreesde ziekte."

De onderzoeksresultaten van het nieuwe medicijn Lecanemab werden dinsdagavond gedeeld. Na jaren van onderzoek en ontwikkeling werd de impact van het middel achttien maanden lang onderzocht in een proef met 1.795 vrijwilligers.

Volgens de onderzoeksresultaten resulteerde het medicijn "in redelijk verminderde achteruitgang van gemeten cognitie en functie", vergeleken met patiënten die geen medicijn maar een placebo kregen.

Vanwege de bijwerkingen moest 7 procent van de deelnemers stoppen met de proef. In het onderzoek staat dat dertien patiënten zijn overleden, maar die overlijdens hadden volgens de fabrikant andere oorzaken dan het medicijn.

Alzheimer: Wat is het en hoe herken je het?

De resultaten zorgen bij medici voor gemengde gevoelens. "Het voordeel is reëel, maar dat geldt ook voor de risico's", zegt een Amerikaanse arts tegen The New York Times. De farmaceuten willen verdere onderzoeken houden om de werkzaamheid en veiligheid van hun medicijn beter te kunnen bepalen.