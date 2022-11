Wetenschappers gebruiken nog steeds 'sjoemelonderzoeken' van Diederik Stapel

Delen via E-mail

De onderzoeken waarin Diederik Stapel fraudeerde worden jaren later nog steeds genoemd in nieuwe wetenschappelijke onderzoeken. Dat meldt de Volkskrant vrijdag.

Desondanks zijn deze onderzoeken de afgelopen vijf jaar nog zeker 115 keer geciteerd in nieuwe wetenschappelijke onderzoeken, zag de Volkskrant. Dat gebeurde bijvoorbeeld als wetenschappers een theorie wilden onderbouwen of een onderzoeksmethode wilden toelichten.

De krant sprak meerdere van deze wetenschappers. Zij zeiden niet te weten dat het artikel was teruggetrokken. De wetenschappers geven wel aan dat ze de uitkomst van die sjoemelonderzoeken niet hebben gebruikt om verder onderzoek mee te doen.

Dat teruggetrokken onderzoeken toch nog opduiken in nieuw onderzoek, is een groter probleem in de wetenschap. Emeritus hoogleraar methodologie en integriteit aan de Vrije Universiteit Lex Bouter zegt tegen de krant dat deze fouten schadelijke gevolgen kunnen hebben.