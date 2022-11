Niet eerder bekende dwergdinosaurus ontdekt in Roemenië

Onderzoekers hebben een nog niet eerder bekende dinosaurussoort ontdekt in Roemenië. Het gaat om een exemplaar dat leefde aan het einde van het dinotijdperk. Zo'n vondst is vrij zeldzaam in Europa, in tegenstelling tot in Noord-Amerika en Azië.

De dinosaurus heeft de naam Transylvanosaurus platycephalus gekregen, een verwijzing naar de vindplaats: de Roemeens regio Transsylvanië. Het dier (rechtsonder op de illustratie) leefde zo'n 70 miljoen jaar geleden in het tijdperk krijt. Dat was respectievelijk kort voor de massa-uitsterving van dinosauriërs, 66 miljoen jaar geleden.

Op de plek waar de schedel en botten lagen, zijn vaker dinosaurussen gevonden, maar het is ruim tien jaar geleden dat er een nieuwe soort werd ontdekt op een van de belangrijkste vindplaatsen van Europa.

De overblijfselen van de dinosaurus werden in 2007 al gevonden. Een internationaal onderzoeksteam, bestaande uit onder anderen de Nederlandse onderzoeker Dylan Bastiaans van Naturalis in Leiden en de University of Zurich, hebben Transylvanosaurus platycephalus nu omschreven als nieuwe soort.

Europese dino's waren kleiner dan Amerikaanse en Aziatische

De dinosaurus was ongeveer 2 meter lang en liep op twee poten. Het dier werd net als andere dinosaurussen in het gebied niet groot. Daarom scharen wetenschappers ze onder de zogeheten dwergdinosaurussen.

Dat de Europese dino's niet groot werden, kwam doordat het continent destijds een samenraapsel van eilanden omgeven door ondiepe tropische zeeën was. Omdat op de eilanden maar beperkt voedsel beschikbaar was, bleven de dieren een stuk kleiner dan verwante soorten in Noord-Amerika en Azië. Daar konden dino's wel meer dan 10 meter lang worden.

Letterlijk betekent Transylvanosaurus platycephalus 'platkoppig reptiel uit Transsylvanië'. De planteneter had namelijk een vreemde brede schedel. Daarmee verschilde de dino volgens de onderzoekers duidelijk van andere soorten in zijn omgeving, en dat is zeer opmerkelijk.

Dino maakte voor onmogelijk geachte oversteek

Transylvanosaurus platycephalus was volgens de onderzoekers meer verwant aan een Franse soort. Dat betekent waarschijnlijk dat dinosauriërs van het Frans-Spaanse eiland in aanraking kwamen met soorten op het Centraal-Europese eiland, waar nu Hongarije, Oostenrijk en Roemenië liggen. Wetenschappers hielden die ontmoeting tot nu toe voor compleet onmogelijk.

Hoe Transylvanosaurus platycephalus in Transsylvanië terechtkwam is nog onduidelijk. Daarvoor zijn meer botten van de soort nodig. Het stuk schedel en de paar andere botten die nu gevonden zijn, zijn daarvoor nog niet genoeg.

Het onderzoek is donderdag verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Vertebrate Paleontology.

Eerder

Aanbevolen artikelen