Eeuwenoud muntstuk bewijst dat Romeinse 'nepkeizer' wel degelijk bestond

Een Romeinse munt met de afbeelding van een keizer die lang voor nep werd gehouden, blijkt na onderzoek van University College London toch echt te zijn. Dat zou betekenen dat de keizer zelf echt bestaan heeft, schrijven The Guardian en BBC News

De gouden munt werd in 1713 gevonden in Roemenië. In de Romeinse hoogtijdagen was dat een grensgebied van het Romeinse Rijk. Het betreft een zogenoemde aureus, een gouden muntstuk met de afbeelding van een keizer.

De munt werd in 1863 door vooraanstaand muntenexepert Henry Cohen een "moderne, slecht gemaakte vervalsing" genoemd. Mede daardoor werd aangenomen dat de keizer die erop afgebeeld staat, Sponsianus, niet echt bestaan heeft. De munt verdween daarop in de verzameling van de University of Glasgow.

Nieuw onderzoek van University College London toont echter aan dat de munt wel degelijk echt is. Aan krassen en inkepingen op de munt konden wetenschappers afleiden dat het geldstuk zo'n 2.000 jaar geleden in omloop was. Scheikundig onderzoek wees bovendien uit dat de munt al zeker honderden jaren begraven was toen hij werd gevonden.

Het onderzoek concludeert daarom dat Sponsianus toch wel echt bestaan moet hebben. Hij zou met een opstand rond 240 na Christus het Romeinse keizerschap hebben veroverd en kort geregeerd hebben.

Onderzoeksleider Paul Pearson is ervan overtuigd dat hij met zijn team een Romeinse keizer heeft "gevonden". "Sponsianus werd lang een fictief historisch figuur gewaand, afgeschreven door experts. Maar door deze ontdekking denken wij dat hij echt is geweest, en een rol in de geschiedenis heeft gespeeld."

Aanbevolen artikelen